LAVORI SULLA SS121, LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA

09 agosto 2021 08:01
Proseguano pure oggi, 09 Agosto 2021 i lavori sull’arteria iniziati nella serata di ieri , già normalmente intasata da migliaia di automobili.

Il restringimento della carreggiata è dovuto a lavori lungo la strada statale 121 nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco  Sieli e Misterbianco Centro  in direzione Catania

La chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando  forti rallentamenti.

Al momento , si segnalano circa quattro chilometro di fila con ingorgo che inizia dei pressi dello svincolo Piano Tavola.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

