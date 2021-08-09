LAVORI SULLA SS121, LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA
Proseguano pure oggi, 09 Agosto 2021 i lavori sull’arteria iniziati nella serata di ieri , già normalmente intasata da migliaia di automobili.Il restringimento della carreggiata è dovuto a lavori lung...
Proseguano pure oggi, 09 Agosto 2021 i lavori sull’arteria iniziati nella serata di ieri , già normalmente intasata da migliaia di automobili.
Il restringimento della carreggiata è dovuto a lavori lungo la strada statale 121 nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco Sieli e Misterbianco Centro in direzione Catania
La chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti.
Al momento , si segnalano circa quattro chilometro di fila con ingorgo che inizia dei pressi dello svincolo Piano Tavola.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO