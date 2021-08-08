LAVORI SULLA SS121, RALLENTAMENTI E CODE DIREZIONE CATANIA
Fortunatamente nessun incidente ma si registrano rallentamenti e code sulla ss121, questa sera, 08 Agosto 2021 per gli automobilisti sulla ss121.Si registrano infatti rallentamenti a causa della chius...
A cura di Redazione
08 agosto 2021 19:57
Fortunatamente nessun incidente ma si registrano rallentamenti e code sulla ss121, questa sera, 08 Agosto 2021 per gli automobilisti sulla ss121.
Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione dei lavori nel tratto tra lo svincolo Misterbianco Sieli e lo Svincolo Misterbianco centro in direzione Catania.
Le code sono abbastanza lunghe , iniziano nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia, i mezzi viaggiano a passo d’uomo.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO