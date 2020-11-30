LAVORI SULLA TANGENZIALE OVEST DI CATANIA, RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO SULLA SS121

Disagi per gli automobilisti questa mattina sulla tangenziale di Catania per l'avvio degli interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza.Forti rallentamenti si stanno verificando sulla tangen...

Disagi per gli automobilisti questa mattina sulla tangenziale di Catania per l'avvio degli interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza.

Forti rallentamenti si stanno verificando sulla tangenziale, traffico che coinvolge pure la SS121 con forte rallentamenti in direzione svincolo Misterbianco

In questa prima fase, le lavorazioni interesseranno il tratto compreso tra il km 15,600 e il km 19,300, tra gli svincoli di connessione con l'A19 "Palermo-Catania" e Passo Martino, connessione con autostrada Catania-Siracusa, in entrambe le direzioni di marcia.

Questi primi interventi, che riguarderanno al momento le sole barriere sul margine esterno, saranno eseguiti prevedendo la chiusura della sola corsia di emergenza e limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere e, pertanto, saranno eseguiti in orario diurno.

