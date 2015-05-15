Le bestie in azione: devastata la scuola di via Libertà

La presenza delle telecamere è solo il solletico sulla pancia del gigante

95047.it Probabilmente non fa più notizia. Probabilmente la città è totalmente assuefatta alla mano di balordi e criminali che ci si continua a trascinare nell’indifferenza. Probabilmente ha ragione chi sostiene che le telecamere sono solo un palliativo: il solletico sulla pancia del gigante. Se non vi è un sistema d’allarme, tutto diventa inutile. Tutto diventa come qualsiasi parola detta o scritta: sterile. Cosa deve raccontare un cronista? Deve proseguire col raccontare di vomitevoli vicende come quelle della notte scorsa?

I FATTI. Ignoti (non dite che sono solo ragazzini, ve ne preghiamo) si sono introdotti, la notte scorsa, all’interno delle aule delle scuole di via Libertà ed hanno distrutto tutto il possibile. Così, tanto per il gusto di farlo. Il danno economico è consistente: rubate casse acustiche, un modem, due proiettori, un mixer luci con la scuola che non ha più materiale tecnologico. Il danno morale è inestimabile.

Non entriamo nei particolari delle porte, armadi e tutto il resto che sono andati distrutti. Non serve a nulla. Oggi la cronaca non serve. Perché diventa umiliante tanto quanto dover subire l’invasione di queste bestie.