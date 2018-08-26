LE PATERNESI GABRIELA FARINATO E VANESSA CORSARO ALLE PREFINALI DI MISS ITALIA

Ale prefinali di Miss Italia a Jesolo ci saranno, ben due, rappresentati Paternesi Gabriella Farianto con il titolo di Miss Miluna Sicilia Ovest e Vanessa Corsaro con il titolo di Miss Sorriso Sicili...

Ale prefinali di Miss Italia a Jesolo ci saranno, ben due, rappresentati Paternesi Gabriella Farianto con il titolo di Miss Miluna Sicilia Ovest e Vanessa Corsaro con il titolo di Miss Sorriso Sicilia Ovest, che faranno parte della squadra delle 16 che rappresenteranno la nostra regione per l’edizione 2018.

L’aspiranti Miss dal 3 settembre saranno impegnata nelle prefinali di Jesolo tra le 200 ragazze più belle d’Italia. Il suo destino si conoscerà entro il 6 settembre. In questa data infatti verranno scelte le 30 partecipanti alla finalissima televisiva del 17 settembre in onda su La7, dagli studi di Infront Italy di Milano, con la conduzione di Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.

Tutte le siciliane: partecipanti

Elisabetta Lucchese, Miss Sicilia 2018, 21 anni di Messina

Giulia Bellomo, Miss Rocchetta Bellezza Sicilia Ovest, 18 anni di Gela;

Clara Muscherà, Miss Miluna Sicilia Est, 25 anni di Itala Marina (ME);

Chiara Ferrara, Miss Equilibra Sicilia Ovest, 22 anni di Messina;

Sofia Tamà, Miss Sport Sicilia Est, 27 anni di Giardini Naxos (ME);

Valeria Cordaro, Miss Eleganza Sicilia Ovest, 20 anni di Spadafora (ME);

Michela Incardona, Miss Cinema Sicilia Est, 19 anni di Chiaramonte Gulfi (RG);

Marianna Taormina, Miss Sorriso Sicilia Est, 18 anni di Alcamo;

Desirèe Di Gregorio, Miss Eleganza Sicilia Est, 20 anni Mazara;

Michaela Chiacchari, Miss Rocchetta Bellezza Sicilia Est, 23 di Alimena (PA);

Ilenia Scuderi, Miss Sport Sicilia Ovest, 23 di Misterbianco (CT);

Alida Avarello, Miss Cinema Sicilia Ovest, 19 Ravanusa (AG)

Martina Rao, Miss Equilibra Sicilia Est, 19 anni di Palermo

Giusy Marasà, Miss Noto Barocca, 19 anni di Borgetto