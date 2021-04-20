LENTINI. SEQUESTRATI 700 LITRI DI GASOLIO AGRICOLO, DENUNCIATA UNA PERSONA

I finanzieri della Tenenza di Lentini, nel corso di servizi predisposti dal Comando Provinciale di Siracusa mirati al contrasto degli illeciti perpetrati nello specifico comparto, hanno individuato su...

I finanzieri della Tenenza di Lentini, nel corso di servizi predisposti dal Comando Provinciale di Siracusa mirati al contrasto degli illeciti perpetrati nello specifico comparto, hanno individuato sulla SS 194 del Comune di Lentini un furgone Fiat Fiorino il cui conducente, R.A., di anni 45, alla vista del posto di controllo, rallentava in maniera repentina attirando su di sé l’attenzione dei militari.

Nel corso dell’ispezione del mezzo, veniva rinvenuta una cisterna contenente circa 700 litri di gasolio denaturato, destinato all’agricoltura.

L’autista del veicolo non ha fornito alcun tipo di documentazione relativa alla provenienza del prodotto, né tantomeno il cosiddetto “LIBRETTO U.M.A.”, in possesso degli operatori agricoli che usufruiscono delle agevolazioni fiscali sul gasolio destinato all’attività produttiva.

Il veicolo utilizzato per il trasporto e il gasolio agricolo che, si ricorda, sconta un’aliquota accisa ridotta e quindi un costo inferiore, sono stati sottoposti a sequestro penale mentre il soggetto intento alla guida è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per contrabbando di prodotti petroliferi.