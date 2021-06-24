95047

L'ETNA RITORNA A FARSI SENTIRE, RIPRESA L'ATTIVITÀ' STROMBOLIANA

Ritorna a farsi l'Etna.Dalle ore 11.05 L'Ingv segnala che è ripresa l'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, che è accompagnata dall'emissione di modeste quantità di cenere vulcanica.I venti son...

A cura di Redazione Redazione
24 giugno 2021 11:48
L'ETNA RITORNA A FARSI SENTIRE, RIPRESA L'ATTIVITÀ' STROMBOLIANA -
News
Condividi

Ritorna a farsi l'Etna.

Dalle ore 11.05 L'Ingv segnala che è ripresa l'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, che è accompagnata dall'emissione di modeste quantità di cenere vulcanica.

I venti sono da ovest, sud-ovest. Comuni possibilmente interessati dalla ricaduta di lapilli e cenere vulcanica compresi tra Piedimonte, Fiumefreddo, Mascali.

COMUNICATO INGV 11.18

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 11.05 si osserva una ripresa dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, che è accompagnata dall'emissione di modeste quantità di cenere vulcanica. Continua inoltre l'emissione di una piccola colata di lava dal basso fianco sud-orientale del Cratere
di Sud-Est

venti da ovest, sud-ovest. Comuni possibilmente interessati dalla ricaduta di lapilli e cenere vulcanica compresi tra Piedimonte, Fiumefreddo, Mascali.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047