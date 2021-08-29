L’ETNA RITORNA A FARSI SENTIRE, RIPRESA L'ATTIVITÀ STROMBOLIANA
Ritorna a farsi sentire l'Etna, è ripresa nel pomeriggio l'attività stromboliana dal Cratere di Sud-Est.
COMUNICATO INGV 16.29
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che Alle ore 15:25 locali è ripresa l'attività stromboliana al cratere di Sud-Est.
Dalle ore 14.00 si nota un significativo aumento dell'ampiezza del tremore, che raggiunge valori alti.
Questo fenomeno è seguito anche da un aumento dell'attività infrasonica, con circa 1 evento al minuto.
Le sorgenti del tremore vengono localizzate a SE del cratere SE, ad un livello di circa. 3000 s.l.m.
Nelle ultime ore non si registrano variazioni significative delle
deformazioni alle reti GPS e tilt.
Ulteriori aggiornamenti verranno tempes