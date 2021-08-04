L'ETNA "SBUFFA" DAL CRATERE DI NORD EST CON NUBE ALTA 6 KM
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 13.50 si osserva una emissione discontinua di cenere dal Cratere di Nord Est.
La nube vulcanica prodotta raggiunge un'altezza di circa 6000 m sul livello del mare e, in base al modello previsionale, si disperde in direzione NE.
L'andamento temporale dell'ampiezza media del tremore vulcanico non mostra variazioni significative e i valori si mantengono bassi. Il centroide delle sorgenti del
tremore vulcanico è ubicato in corrispondenza del cratere di Sud-Est ad una elevazione di circa 2900 m sul livello del mare.
L'attività infrasonica si mantiene su livelli bassi con eventi localizzati in corrispondenza della Bocca Nuova.
I dati della rete GNSS ad alta frequenza non mostrano variazioni significative