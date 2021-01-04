L'Italia torna in zona rossa per due giorni, in attesa del nuovo dpcm
Dopo la pausa "arancione" di oggi, l'Italia torna nella cosiddetta zona rossa il 5 e 6 gennaio: tutti i negozi saranno chiusi (tranne supermercati, farmacie e alimentari) e sarà vietato spostarsi da un Comune all'altro.
Previsto per stasera alle 21, il CdM per definire le misure restrittive fino al 15 gennaio 2021. Secondo le ultime notizie si va verso una zona gialla 'rafforzata' nei giorni feriali ma con il divieto agli spostamenti tra le regioni e la conferma della deroga che prevede la possibilità di spostarsi verso un'altra abitazione nella regione per massimo due persone, e una zona arancione nel fine settimana. Fatta eccezione per il weekend 9 e 10 gennaio che sarà Italia zona rossa.
Il Consiglio dei Ministri è convocato lunedì 4 gennaio, alle ore 21.00, a Palazzo Chigi
Le ipotesi che verranno discusse sono due: Italia arancione nel solo weekend post Epifania oppure per l'intera settimana, dunque dal 7 gennaio al 15.
Sul tavolo del Cdm, spiegano inoltre fonti di governo all'Adnkronos, l'inasprimento delle soglie per far scattare misure più restrittive, decretando nuove zone arancione o rosse, un punto su cui tutti sarebbero d'accordo per scongiurare una terza ondata. Fino al 15 gennaio, inoltre, il provvedimento che verrà varato questa sera dovrebbe prorogare il divieto a spostarsi da una Regione all'altra, se non per motivi di necessità e urgenza.