L'Italia torna in zona rossa per due giorni, in attesa del nuovo dpcm

Dopo la pausa "arancione" di oggi, l'Italia torna nella cosiddetta zona rossa il 5 e 6 gennaio: tutti i negozi saranno chiusi (tranne supermercati, farmacie e alimentari) e sarà vietato spostarsi da u...

A cura di Redazione 04 gennaio 2021 20:08

Condividi