LOCATELLI: "OBBLIGO DI VACCINO E SUPER GREEN PASS RESTINO ANCHE DOPO IL 30 GIUGNO"

Il Green Pass e l’obbligo vaccinale per gli over 50 rimarranno anche dopo giugno. A dirlo, come riporta oggi La Repubblica, è il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli.

Parole che confermano le paure di quanti vedono nel green pass uno strumento indeterminato e un cambio di paradigma di controllo sociale.

'L’Italia ha di fronte una primavera e un’estate tranquille e non è detto che in autunno le cose peggiorino di nuovo.

Ovviamente il virus non sparirà, questo è di un’evidenza lampante ma non ci ritroveremo più in una situazione difficile rispetto a quelle che abbiamo vissuto. Non per questo però bisogna tornare indietro sulle misure più importanti, in particolare l’obbligo per gli over 50 e il Green Pass'.

'L’obbligo di vaccino per gli over 50 è fissato oggi fino al 15 giugno, non vedo la ratio di toglierlo.

Allo stesso modo manterrei la premialità associata al Green Pass: ha senso che resti anche oltre giugno. Vaccinarsi è un segno di elevato sviluppo e di civiltà di un Paese' - afferma Locatelli.

'Omicron è meno violenta di Delta ma manda comunque le persone in ospedale. E anche se i casi caleranno i No Vax dovrebbero ricordarsi che, al di là di esporre loro stessi a rischio di una malattia grave, la loro scelta determina il sovraccarico dei servizi sanitari e ritardi o cancellazioni di screening oncologici, posticipazioni di interventi chirurgici e di attività di monitoraggio dei malati cronici.

Grazie alla gestione della campagna vaccinale e alla gradualità e proporzionalità delle misure l’Italia non ha più dovuto ricorrere al lockdown, come invece hanno dovuto fare Germania, Austria e Olanda che hanno richiuso bar e ristoranti'.