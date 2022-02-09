LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, VINTO A CATANIA UN PREMIO DA 100MILA EURO

E' stato vinto a Catania uno dei dieci premi da 100.000 euro, con un acquisto effettuato, in modalità cashless, presso un'azienda multinazionale specializzata nella vendita di mobili e di complementi...

E' stato vinto a Catania uno dei dieci premi da 100.000 euro, con un acquisto effettuato, in modalità cashless, presso un'azienda multinazionale specializzata nella vendita di mobili e di complementi d'arredo. All'esercente spetta una vincita di 20.000 euro. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane.

Nel gennaio scorso sono state riscosse in Sicilia vincite per 200.000 euro a Siracusa, Trapani, Caltanissetta, Enna, Messina e Palermo. Per il 2022 sono previsti dieci premi mensili da 100.000 euro, 15 premi da 25.000 euro e il premio finale da 5 milioni di euro.

Nel 2021 la lotteria degli scontrini ha contribuito all'aumento delle entrate tributarie del bilancio dello Stato infatti, nel rapporto appena pubblicato dal Ministero delle Finanze e dalla Ragioneria Generale dello Stato sulle entrate tributarie e contributive relative al periodo gennaio-novembre 2021, confrontandole con il medesimo periodo dell'anno precedente, si è avuto modo di registrare un aumento delle entrate derivanti dal gioco del lotto, dalle lotterie e da altre attività di gioco pari a 1.651 milioni di euro e cioè un + 19%.