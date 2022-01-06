LOTTERIA ITALIA, SICILIA: VENDITE IN CRESCITA DEL 32,9%, A CATANIA STACCATI 73 MILA BIGLIETTI

Dati in crescita per la Lotteria Italia in Sicilia: il totale dell’edizione 2021 è stato di 330.460 tagliandi, il 32,9% in più rispetto al 2020.A livello provinciale, rileva agipronews, il primato va...

Dati in crescita per la Lotteria Italia in Sicilia: il totale dell’edizione 2021 è stato di 330.460 tagliandi, il 32,9% in più rispetto al 2020.

A livello provinciale, rileva agipronews, il primato va ancora una volta alla provincia di Palermo, con 101.980 biglietti (+45,4%); Catania segue con un totale di 73.260 (+37,7%%), e sul podio finisce anche Messina, a 47.000 (+23,6%).

Quarto posto per Trapani (25.920, +21,2%), poi Agrigento (22.080, +25,6%) e Siracusa (21.680 +16,9%). In crescita anche il dato relativo a Ragusa che chiude con 15.680 biglietti e un +20,4%, Enna con 11.720 (+42,9%) e Caltanissetta con 11.140 (+30,1%).

Sono quasi 6,4 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2021 della Lotteria Italia, con una raccolta che sfiora i 32 milioni di euro. Il Lazio, riporta agipronews, si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono oltre 1,1 milioni (circa il 19% del dato nazionale), il 40,8% in più rispetto allo scorso anno.

Questa sera l’estrazione, trasmessa come di consueto in diretta televisiva su Rai 1. A fare da cornice alla Lotteria Italia il programma “Soliti ignoti”, condotto da Amadeus. C’è attesa per il primo premio, valido 5 milioni di euro. Ulteriori premi di categorie successive alla prima verranno stabiliti dal comitato, nel numero e nell’importo.