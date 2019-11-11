LUCA PARMITANO DALLO SPAZIO FOTOGRAFA CATANIA
A cura di Redazione
11 novembre 2019 13:25
Luca Parmitano, il comandante catanese della stazione spaziale internazionale, ha postato su Twitter una foto di Catania ripresa mentre la ISS stava sorvolando la Sicilia a circa 400 km di quota e una velocità ci circa 28 mila chilometri orari: "Un omaggio a Catania, la mia città".
L'astronauta catanese, comandante della ISS, ha pubblicato l'immagine su Twitter
https://twitter.com/astro_luca/status/1193853402746368000?s=19