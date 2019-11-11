LUCA PARMITANO DALLO SPAZIO FOTOGRAFA CATANIA

Luca Parmitano, il comandante catanese della stazione spaziale internazionale, ha postato su Twitter una foto di Catania ripresa mentre la ISS stava sorvolando la Sicilia a circa 400 km di quota e una...

A cura di Redazione 11 novembre 2019 13:25

