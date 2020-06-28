LUNEDÌ RIAPRE VILLA MONCADA CON OBBLIGO DI MASCHERINE E ALCUNE REGOLE DA SEGUIRE

Il sindaco di Paternò Nino Naso - con ordinanza n. 68 del 26 giugno 2020 - ha stabilito che fermi e impregiudicati gli ulteriori divieti e gli obblighi recati dai provvedimenti nazionali e regionali g...

Il sindaco di Paternò Nino Naso - con ordinanza n. 68 del 26 giugno 2020 - ha stabilito che fermi e impregiudicati gli ulteriori divieti e gli obblighi recati dai provvedimenti nazionali e regionali già emanati in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la riapertura del della Villa Comunale Moncada a far data dal 29 giugno 2020 con i seguenti orari: dalle 7:00 alle 21.00 dal lunedì alla domenica e la conseguente possibilità di fruire degli spazi al suo interno nel rigoroso rispetto delle seguenti regole di comportamento:

1. obbligo di indossare la mascherina per tutti gli adulti ed i bambini sopra i 6 anni;

2. divieto di ingresso per coloro i quali presentano una temperatura corporea superiore a 37.5°;

3. obbligo di mantenere la distanza interpersonale di mt. 1.00 salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; in caso di attività sportiva o motoria la distanza interpersonale è di mt. 2.00;

4. divieto di assembramenti; lungo i i viali, i prati e le panchine;

5. divieto di consumare cibo da asporto all'interno della Villa;

6. è consentito l'accesso alle attrezzature di gioco bimbi ma solo sotto monitoraggio di un adulto, in tal caso l'accompagnatore dovrà effettuare l'auto-monitoraggio delle condizioni di salute del minore che accompagna e mantenere almeno un metro di separazione con le altre persone presenti;

7. è fatto obbligo per coloro che svolgono attività fisica all'interno della Villa di utilizzare i vialetti interni in senso orario, altresì al termine dell'attività dovranno immediatamente re-indossare la mascherina;

8. è fatto divieto dell'uso dei bagni pubblici presenti all'interno del parco;

9. il personale comunale assegnato alla custodia e la Polizia Municipale potranno in qualsiasi momento verificare il corretto comportamento e chiedere l'allontanamento dei trasgressori e/o redigere opportuna sanzione (solo Polizia Municipale).