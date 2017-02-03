Da lunedi a scuola senza doppi turni al IV Circolo

A darne notizia la stessa istituzione scolastica che così precisa:Si comunica alla comunita’ scolastica e alle famiglie degli alunni dell’I.C. Don Milani di Paternòche questa istituzione scolastica si...

A darne notizia la stessa istituzione scolastica che così precisa:

Si comunica alla comunita’ scolastica e alle famiglie degli alunni dell’I.C. Don Milani di Paternò

che questa istituzione scolastica si e’ attivata per reperire autonomamente e con

successo spazi alternativi idonei allo svolgimento delle attivita’ didattiche in orario

antimeridiano in modo da porre fine ai disagi che le famiglie hanno sopportato negli ultimi

due giorni a causa della forzata attivazione dei doppi turni e garantire interamente il diritto allo

studio degli alunni.

Pertanto si rende noto che a far data da lunedi’ 06/02/2017 tutte le attivita’ scolastiche si

svolgeranno in orario antimeridiano secondo il consueto orario

scolastico e con la seguente organizzazione didattica:

PLESSO CENTRALE - PIAZZALE CIVILTA’ DEL LAVORO – Scuola Primaria

1A – 1B – 1C – 1D

2B – 2C - 2E - 2F

3F

4A – 4B - 4C - 4D – 4E - 4F - 4G

5C - 5D

LICEO CLASSICO – VIA DEGLI STUDI – Scuola Primaria

3C

5A – 5B – 5E – 5F

CHIESA SPIRITO SANTO - VIALE DEI PLATANI – Scuola Primaria

2A – 2D

3A - 3B – 3D – 3E

CENTRO RICREATIVO (adiacente ex IV C.D.) – VIALE KENNEDY - Scuola Primaria

1E – 1F

MAMMA PROVVIDENZA - CONSOLAZIONE - Scuola dell’Infanzia

SEZ. B - SEZ. D

Si rende noto altresì che, contestualmente, il dirigente scolastico, al fine di rendere più

celere il processo di recupero della funzionalità del “IV Circolo” e permettere al più

presto il ripristino della precedente organizzazione didattica,

ha già richiesto all’ente comunale il cronoprogramma di svolgimento dei lavori presso il plesso

“M. Virgillito” con la precisazione dettagliata dei tempi richiesti e della disponibilità progressiva

delle aule del plesso interessato con specifica ed esplicita dichiarazione del superamento delle

criticità segnalate alla base della temporanea situazione di emergenza.

Si segnala infine che la soluzione esposta è da intendersi limitata nel tempo alla concreta

e oggettiva disponibilità delle aule da parte dell’ente comunale