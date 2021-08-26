LUNGHE CODE SU AUTOSTRADA A18 IN DIREZIONE CATANIA, ALBERI CADUTI IN CARREGGIATA PER VIA DEL MALTEMPO
Alberi caduti sulla carreggiata per colpa del forte vento che nel pomeriggio si oggi, 26 Agosto 2021, si è abbattuto sulla provincia di Catania e lunghe code in direzione Catania.
È questa la situazione sulla A18 Catania-Messina, su cui da ore si registrano lunghe code e traffico completamente in tilt.
A causa del forte vento e di alcuni alberi caduti sulla carreggiata, si registra al momento una lunghissima coda , in direzione Catania, compreso tra lo svincolo di Giarre e quello di Acireale.
Sul posto la Polizia Municipale e gli uomini dell'Anas