LUNGHE CODE SULLA SS121 VERSO PATERNO' PER RIFACIMENTO ASFALTO
A cura di Redazione
13 maggio 2021 14:43
NEWS
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente.
Una lunga coda sulla ss121 in direzione di Paternò si è formata a partire dal primo pomeriggio di oggi, giovedi 13 Maggio.
Il motivo di questi rallentamenti si deve rintracciare nei lavori di ripristino di parte del manto stradale.
I lavori interessano il tratto di competenza del comune di Misterbianco.
Al momento si registrano lunghe code che iniziano nei pressi dell'imbocco della ss121