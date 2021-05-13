95047

LUNGHE CODE SULLA SS121 VERSO PATERNO' PER RIFACIMENTO ASFALTO

13 maggio 2021 14:43
News
NEWS

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente.

Una lunga coda sulla ss121  in direzione di Paternò  si è formata a partire dal primo pomeriggio di oggi, giovedi 13 Maggio.

Il motivo di questi rallentamenti si deve rintracciare nei lavori di ripristino di parte del manto stradale.

I lavori interessano il tratto di competenza del comune di Misterbianco.

Al momento si registrano lunghe code che iniziano nei pressi dell'imbocco della ss121

