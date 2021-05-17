LUNGHE CODE SULLA SS121 VERSO PATERNÒ PER RIFACIMENTO ASFALTO
A cura di Redazione
17 maggio 2021 14:16
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente.
Continuano i lavori di ripristino di parte del manto stradale. della strada superstrada 121 nel tratto Misterbianco che creando numerosi disagi a quanti percorrono un’arteria strategica per il collegamento.
Al momento la circolazione è congestionata in direzione Paternò, con la coda che inizia nei pressi dello svincolo di Misterbianco/Paternò della ss121.
I lavori interessano il tratto di competenza del comune di Misterbianco.