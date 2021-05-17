95047

LUNGHE CODE SULLA SS121 VERSO PATERNÒ PER RIFACIMENTO ASFALTO

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente.Continuano i lavori di ripristino di parte del manto stradale. della strada superstrada 121 nel tratto Misterbianco che  creando numerosi disagi a quan...

A cura di Redazione Redazione
17 maggio 2021 14:16
LUNGHE CODE SULLA SS121 VERSO PATERNÒ PER RIFACIMENTO ASFALTO -
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente.

Continuano i lavori di ripristino di parte del manto stradale. della strada superstrada 121 nel tratto Misterbianco che  creando numerosi disagi a quanti percorrono un’arteria strategica per il collegamento.

Al momento la circolazione è congestionata in direzione Paternò, con la coda che inizia nei pressi dello svincolo di  Misterbianco/Paternò  della ss121.

I lavori interessano il tratto di competenza del comune di Misterbianco.

