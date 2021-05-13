LUNGHISSIME CODE SULLA SS121 VERSO PATERNO’ PER RIFACIMENTO ASFALTO
AGGIORNAMENTO ORE 19.00
I lavori di ripristino di parte del manto stradale. della strada superstrada 121 nel tratto Misterbianco stanno creando numerosi disagi a quanti percorrono un’arteria strategica per il collegamento.
Al momento la circolazione è congestionata in direzione Paternò, con la coda che inizia nei pressi dello svincolo di Misterbianco/Paternò della ss121.
I lavori interessano il tratto di competenza del comune di Misterbianco.
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente.
Una lunga coda sulla ss121 in direzione di Paternò si è formata a partire dal primo pomeriggio di oggi, giovedi 13 Maggio.
Il motivo di questi rallentamenti si deve rintracciare nei lavori di ripristino di parte del manto stradale.
Al momento si registrano lunghe code che iniziano nei pressi dell'imbocco della ss121