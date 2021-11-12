LUTTO A PATERNO' PER LA MORTE DELL’EX DIRIGENTE SCOLASTICO AMATO

Lutto a Paternò nel mondo della scuola.È scomparso all'età di 78 anni il Prof. Giovanni Amato dirigente scolastico in pensioneIl prof. Amato è stato dirigente scolastico all’I.C. Giovanni XXIII, concl...

Lutto a Paternò nel mondo della scuola.

È scomparso all'età di 78 anni il Prof. Giovanni Amato dirigente scolastico in pensione

Il prof. Amato è stato dirigente scolastico all’I.C. Giovanni XXIII, concludendo la sua carriera all’I.C.” G.B.Nicolosi”.

Numerosi i messaggi di cordoglio su tutti i canali social, tra questi quello del primo cittadino Nino Naso: "Un grave lutto colpisce la nostra città, scrive il sindaco Nino Naso, ci lascia il prof. Giovanni Amato,dirigente scolastico di grande spessore umano e professionale, persona perbene e galantuomo d'altri tempi. Tanto ha contribuito all'educazione dei nostri figli e alla formazione delle nuove generazioni.

Onorato e orgoglioso di essergli stato amico.

Mi sento vicino al dolore della famiglia, mi stringo insieme con tutta la comunità paternese in un abbraccio corale.

Ciao caro Preside, ci mancherai

I funerali si svolgeranno domani, sabato 13 novembre nella chiesa di Maria SS. Annunziata (Monastero) alle 15,30.

95047.it porge le più sentite condoglianze alla moglie, ai figli ed a tutti i familiari.