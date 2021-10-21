LUTTO CITTADINO OGGI A SAN GIOVANNI LA PUNTA PER LA MORTE DI LUCREZIA DI PRIMA

Proclamato il lutto cittadino a San Giovanni La Punta nella giornata di oggi 21 ottobre in memoria di Lucrezia Di Prima. Il momento di cordoglio coinciderà con la celebrazione dei funerali della donna...

Per l’occasione saranno esposte a mezz’asta le bandiere negli edifici pubblici. Si va verso la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche previste per domani.

Inoltre il sindaco Nino Bellia chiede ai cittadini di osservare un minuto di silenzio. Il primo cittadino puntese invita al raccoglimento i titolari delle attività nelle vicinanze di piazza Mangano, piazza Europa e via Roma. Nel corso del lutto cittadino il sindaco invita gli stessi ad abbassare le saracinesche per dieci minuti in coincidenza dei funerali.

In un post su Facebook il sindaco Bellia scrive: “L’intera cittadinanza è rimasta sconvolta dalla tragica scomparsa di Lucrezia, conosciuta e ben voluta da tutti, pertanto ho ritenuto di interpretare il comune sentimento dei miei concittadini e dell’amministrazione comunale tutta, proclamando il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia”.