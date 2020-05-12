95047

MAFIA, 91 ARRESTI E SEQUESTRO PER 15 MLN. EX CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO PRESTANOME DEI BOSS

La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato 91 tra boss, gregari, estortori e prestanomi di due storici clan palermitani. Il maxiblitz, coordinato dalla Dda di Palermo guidata da Francesco Lo Voi, h...

A cura di Redazione Redazione
12 maggio 2020 08:08
MAFIA, 91 ARRESTI E SEQUESTRO PER 15 MLN. EX CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO PRESTANOME DEI BOSS -
News
Condividi

La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato 91 tra boss, gregari, estortori e prestanomi di due storici clan palermitani. Il maxiblitz, coordinato dalla Dda di Palermo guidata da Francesco Lo Voi, ha colpito i clan dell'Acquasanta e dell'Arenella. In manette sono finiti esponenti di storiche famiglie mafiose palermitane come quelle dei Ferrante e dei Fontana.

Fra i coinvolti c'è anche Daniele Santoianni, ex concorrente del Grande Fratello, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di fare da prestanome in una società per la vendita del caffè: avrebbe avuto un ruolo nel riciclaggio di soldi fra Palermo e Milano dove da qualche anno si erano spostati gli interessi dei Fontana.

Le accuse contestate sono a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, ricettazione, riciclaggio, traffico di droga, frode sportiva e truffa.
Il blitz è in corso in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania.

L'inchiesta, che disarticola due "famiglie" di spicco di Cosa nostra palermitana, ha svelato gli interessi dei clan negli appalti e nelle commesse sui lavori eseguiti ai Cantieri navali di Palermo, nelle attività del mercato ortofrutticolo, nella gestione delle scommesse online e delle slot-machine, oltre che in quella "storica" del traffico di droga e nelle corse dei cavalli. Lunghissima la lista delle attività commerciali sottoposte al racket del pizzo. Sequestrati anche beni del valore di circa 15 milioni di euro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047