MAFIA: DECAPITATO A CATANIA IL CLAN CAPPELLO-BONACCORSI, TROVATO ARSENALE

Centinaia di uomini della Polizia di Stato della Squadra Mobile etnea e del Servizio Centrale Operativo, insieme ai Reparti Speciali, coordinati dalla DDA di Catania, il decorso 26 gennaio hanno esegu...

Centinaia di uomini della Polizia di Stato della Squadra Mobile etnea e del Servizio Centrale Operativo, insieme ai Reparti Speciali, coordinati dalla DDA di Catania, il decorso 26 gennaio hanno eseguito una vasta operazione antimafia, nei confronti del clan mafioso “Cappello-Bonaccorsi”, decapitandone i nuovi assetti.

Le perquisizioni eseguite hanno consentito il rinvenimento di un vero e proprio arsenale nella disponibilità del gruppo, di significative quantità di stupefacente e danaro in contante.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati, alle ore 10:30, presso la Sala riunioni del X Reparto Mobile di Catania.