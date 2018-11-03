MALETTO: UN FUCILE CLANDESTINO TROVATO IN UN CASOLARE, UNA DENUNCIA

Nel corso di una delle numerose perlustrazioni svolte per la ricerca di armi, i Carabinieri di Maletto e lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, hanno fatto irruzione in un casolare di contrada...

Nel corso di una delle numerose perlustrazioni svolte per la ricerca di armi, i Carabinieri di Maletto e lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, hanno fatto irruzione in un casolare di contrada Ferrazzuolo, con annesso ovile, dove, previa perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato: un fucile a canne sovrapposte cal. 12 di fabbricazione russa (marca Baikal), risultato clandestino poiché ma censito in banca dati, caricato con cartucce a pallettoni.

Il proprietario del casolare, un 75enne del posto, già gravato da precedenti penali, è stato denunciato per detenzione di arma clandestina e munizionamento, mentre il fucile nei prossimi gironi sarà inviato agli esperti del R.I.S. di Messina che, sottoponendolo ad esami tecnico- balistici, potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.