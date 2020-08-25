MALORE SOTT’ACQUA: MORTO GIOVANE SUB A SCALETTA ZANCLEA

Un ragazzo di 28 anni è morto questa notte a Scaletta Zanclea, colpito da un malore durante una battuta di pesca subacquea. Alessandro Bivacqua, pizzaiolo conosciuto nella zona sud della città, è stat...

Un ragazzo di 28 anni è morto questa notte a Scaletta Zanclea, colpito da un malore durante una battuta di pesca subacquea. Alessandro Bivacqua, pizzaiolo conosciuto nella zona sud della città, è stato rintracciato dai soccorsi, avvisati da familiari e amici preoccupati per il mancato ritorno a casa alle due di notte.

Ma l’intervento dei sanitari è servito solo per constatare il decesso del ragazzo che lascia la compagna e una bambina. Secondo quanto riferiscono fonti mediche, la causa del decesso sarebbe da attribuire a un malore che ha colpito Bivacqua mentre si trovava sott’acqua.