MALTA: OPERAIAO SICILIANO PRECIPITA DAL QUARTO PIANO DI UNA FABBRICA,MORTO 40 ENNE

FLASHUn operaio italiano di 40 anni è morto sul lavoro a Malta precipitando dal tetto di una fabbrica nella zona industriale di Hal Far.La notizia è stata diffusa dalla polizia maltese con un comunica...

FLASH

Un operaio italiano di 40 anni è morto sul lavoro a Malta precipitando dal tetto di una fabbrica nella zona industriale di Hal Far.

La notizia è stata diffusa dalla polizia maltese con un comunicato in cui è stato precisato che l'incidente è avvenuto alle 11.30 di oggi.

Nonostante sia stato soccorso dai medici l'operaio è morto sul posto. La polizia non ha ancora rese note le generalità della vittima, anche se dovrebbe trattarsi di un lavoratore stagionale di origine siciliana.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO