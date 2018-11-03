MALTEMPO: DA MEZZANOTTE ATTIVO IL NUMERO SOLIDALE 45500

"Per sostenere la Sicilia devastata dal maltempo, dalla mezzanotte del 4 novembre sarà attivo il numero 45500 per dare un contributo di solidarietà attraverso una raccolta fondi, come già previsto per...

"Per sostenere la Sicilia devastata dal maltempo, dalla mezzanotte del 4 novembre sarà attivo il numero 45500 per dare un contributo di solidarietà attraverso una raccolta fondi, come già previsto per le popolazioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria". Lo dice il senatore Stefano Candiani, sottosegretario al ministero dell'Interno, che esprime "vicinanza ai siciliani che stanno vivendo giorni difficili per le conseguenze dell'ondata di maltempo che ha flagellato l'Isola".

Attraverso gli operatori che aderiranno all’iniziativa, sarà possibile donare due euro inviando un sms solidale o effettuando una chiamata da rete fissa al 45500. I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile che provvederà a destinarli alle regioni interessate e saranno ripartiti proporzionalmente ai danni accertati.

Le somme saranno impiegate per la realizzazione di progetti a favore dei territori coinvolti, su proposta delle regioni, mentre per le attività emergenziali nelle zone danneggiate è a disposizione il fondo per le emergenze nazionali.