MALTEMPO, TEMPORALI E PIOGGIA E IN SICILIA: ALLERTA GIALLA PER DOMANI, ARANCIONE NEL MESSINESE

Pioggia e temporali si abbatteranno sulla Sicilia nella giornata di domani, verdì 7 agosto. La Protezione civile ha diramato, dalla mezzanotte di oggi e per le 36 ore successive, un'allerta meteo gial...

Pioggia e temporali si abbatteranno sulla Sicilia nella giornata di domani, verdì 7 agosto. La Protezione civile ha diramato, dalla mezzanotte di oggi e per le 36 ore successive, un'allerta meteo gialla su tutta la Regione. Nella zona del Messinese i rovesci assumeranno carattere di maggiore intensità. Per quell'area infatti l'allerta è di colore arancione.

Si prevedono infatti precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolare nelle zone Nord-orientali. "I fenomeni - si legge nella nota - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento".

A seguito del “messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense e a carattere di rovescio o temporali con grandinate e forti raffiche di vento”, nella giornata di domani venerdì 7 agosto, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allerta arancione anche nella zona di Catania, l’Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile e vale a dire:

non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;

evitare i sottopassi;

abbandonare per tempo i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche;

nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori;

non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

La protezione civile comunale ha già attivato le procedure di monitoraggio delle criticità previste dal piano di prevenzione.