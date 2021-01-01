MALTEMPO: TEMPORALI E VENTI FORTI A SUD, ALLERTA GIALLA IN SICILIA

L’avviso della Protezione Civile prevede dalla sera di oggi, venerdì 1° gennaio, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata, in particolare sui settori...

Dalle prime ore di domani, sabato 2 gennaio, l'avviso prevede inoltre venti forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria ionica centro-meridionale, specie lungo i relativi settori appenninici e costieri.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, 2 gennaio, allerta gialla in 13 regioni, dal Veneto alla Sicilia.