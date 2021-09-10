MALTEMPO, TROMBA D'ARIA A PANTELLERIA: DUE MORTI E 9 FERITI

Una tromba d’aria a Pantelleria ha provocato la morte di due persone e il ferimento di nove. I mezzi coinvolti sono 10.La conferma arriva dal sindaco Vincenzo Campo che sta seguendo e coordinando le o...

La conferma arriva dal sindaco Vincenzo Campo che sta seguendo e coordinando le operazioni di soccorso. “Ci sono due morti e diversi feriti – dice il sindaco – E’ stata certamente una tromba d’aria che ha coinvolto case e anche diversi mezzi. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che è successo”.

Al momento sono pronti ad intervenire da Lampedusa anche i soccorsi del 118 con l’elisoccorso. Questo avverrà quando le condizioni climatiche lo consentiranno.

“Circa una ora fa, una tromba d’aria a Pantelleria – dicono dalla protezione civile – ha colpito diverse autovetture e, purtroppo, provocato due morti e quattro feriti gravi. Sul posto immediatamente arrivati i soccorsi”.

Il bilancio è ancora provvisorio.