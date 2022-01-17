95047

MALTRATTAMENTI, VIOLENZA SESSUALE E LESIONI ALLA MOGLIE: NEI GUAI 53 ENNE CATANESE

17 gennaio 2022 10:29
Lo scorso 13 gennaio, personale del Commissariato Centrale ha eseguito l'ordinanza applicativa di misura cautelare del Tribunale di Catania – Sezione GIP nei confronti di S. R. di anni 53, perché responsabile di violenza sessuale e lesioni personali nei confronti della propria moglie e anche maltrattamenti in famiglia in danno della stessa e della propria figlia minorenne.

L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il locale carcere di Piazza Lanza.

Nello specifico, la vittima, esasperata e logorata dalle continue violenze e maltrattamenti subiti nel tempo ad opera del proprio coniuge, presentava presso il predetto Commissariato formale denuncia.

Con la dovuta celerità, instaurando un rapporto di fiducia e collaborazione con le vittime, venivano svolti approfonditi accertamenti di P.G. e acquisiti elementi probatori tali da fornire all'A.G. un quadro accusatorio completo sulle condotte poste in essere dall'arrestato.

In particolar modo è emerso che le vittime, nel corso di quest'ultimi anni, sono state oggetto di ingiurie, prevaricazioni, umiliazioni, violenze, aggressioni fisiche e minacce, circostanze queste che hanno reso la vita familiare insostenibile.

