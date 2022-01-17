MALTRATTAMENTI, VIOLENZA SESSUALE E LESIONI ALLA MOGLIE: NEI GUAI 53 ENNE CATANESE

Lo scorso 13 gennaio, personale del Commissariato Centrale ha eseguito l'ordinanza applicativa di misura cautelare del Tribunale di Catania – Sezione GIP nei confronti di S. R. di anni 53, perché resp...

Lo scorso 13 gennaio, personale del Commissariato Centrale ha eseguito l'ordinanza applicativa di misura cautelare del Tribunale di Catania – Sezione GIP nei confronti di S. R. di anni 53, perché responsabile di violenza sessuale e lesioni personali nei confronti della propria moglie e anche maltrattamenti in famiglia in danno della stessa e della propria figlia minorenne.

L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il locale carcere di Piazza Lanza.

Nello specifico, la vittima, esasperata e logorata dalle continue violenze e maltrattamenti subiti nel tempo ad opera del proprio coniuge, presentava presso il predetto Commissariato formale denuncia.

Con la dovuta celerità, instaurando un rapporto di fiducia e collaborazione con le vittime, venivano svolti approfonditi accertamenti di P.G. e acquisiti elementi probatori tali da fornire all'A.G. un quadro accusatorio completo sulle condotte poste in essere dall'arrestato.

In particolar modo è emerso che le vittime, nel corso di quest'ultimi anni, sono state oggetto di ingiurie, prevaricazioni, umiliazioni, violenze, aggressioni fisiche e minacce, circostanze queste che hanno reso la vita familiare insostenibile.