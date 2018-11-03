MANIACE: 14 ENNE RUBA IN CASA DELLO ZIO E “PIAZZA” LA REFURTIVA, DENUNCIATO

Sono stati i Carabinieri della locale Stazione a far luce su quello strano furto avvenuto il 31 agosto scorso in casa di un 50enne di Maniace giorno in cui “ignoti”, approfittando di una piccola fines...

Sono stati i Carabinieri della locale Stazione a far luce su quello strano furto avvenuto il 31 agosto scorso in casa di un 50enne di Maniace giorno in cui “ignoti”, approfittando di una piccola finestra lasciata socchiusa dal proprietario, entrarono nell’immobile per rubare diversi monili in oro (del valore di oltre 2.000 euro) nonché la somma in contanti di 650 euro.

La vittima, rivolgendosi ai Carabinieri per denunciare il furto, mai avrebbe potuto immaginare che le indagini svolte da quest’ultimi, alla fine, avrebbero indicato quale autore del reato il proprio nipote di appena 14 anni.

Difatti i militari, attraverso le numerose testimonianze acquisite e puntualmente riscontrate, hanno ricostruito quella mattina dove, il ragazzo, ha atteso che lo zio si allontanasse da casa per poi entrare nell’abitazione da quella finestra e rubare l’oro e il denaro razziandolo dai cassetti della camera da letto.

Il ragazzo successivamente si era vantato del suo gesto attraverso un messaggio WhatsApp scambiato con un coetaneo il quale lo invitava a restituire tutto allo zio. Sfortunatamente però il 14enne aveva già venduto tutto affermando “non posso restituire niente, mi sono mangiato tutto”.

Tali elementi probatori hanno consentito ai Carabinieri di denunciarlo alla Procura della Repubblica per i minorenni di Catania poiché ritenuto responsabile di furto in abitazione.