MASCALI, RUBA UN’AUTO E FUGGE DAI CARABINIERI: ARRESTATO 34ENNE
Inseguimento notturno tra Mascali e Giarre. I Carabinieri recuperano l’auto rubata e arrestano il 34enne, per il quale è stato disposto il carcere.
Un’operazione congiunta dei reparti della Compagnia Carabinieri di Giarre ha consentito di recuperare un’auto rubata e arrestare un 34enne residente a Santa Venerina, al termine di una notte di controlli sul territorio.
Durante un servizio perlustrativo notturno, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Giarre ha sorpreso l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto attorno a un’autovettura parcheggiata in piazza Fleming, nel Comune di Mascali.
Il 34enne, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora nel Comune di residenza durante le ore notturne.
Alla vista dei Carabinieri, l’uomo si è dato alla fuga a bordo dell’autovettura in direzione di Giarre, mettendo in pericolo la sicurezza stradale.
Le ricerche sono proseguite grazie al coordinamento tra la Centrale Operativa e le pattuglie dell’Arma, con il coinvolgimento dei militari della Stazione Carabinieri di Santa Venerina.
L’autovettura rubata è stata successivamente ritrovata a breve distanza dall’abitazione dell’indagato, mentre il 34enne è stato individuato all’interno della propria abitazione.
I successivi accertamenti sul veicolo hanno evidenziato segni di effrazione e manomissione. L’autovettura recuperata è stata restituita alla legittima proprietaria.
Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 34enne è stato arrestato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.
L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.