MASCALI, RUBA UN’AUTO E FUGGE DAI CARABINIERI: ARRESTATO 34ENNE

Inseguimento notturno tra Mascali e Giarre. I Carabinieri recuperano l’auto rubata e arrestano il 34enne, per il quale è stato disposto il carcere.

A cura di Redazione 29 novembre 2026 11:00

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