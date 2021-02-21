I carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato Nicola Incorvaia, 35 anni, originario di Mascalucia, in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dalla Corte d’Appello d...

I carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato Nicola Incorvaia, 35 anni, originario di Mascalucia, in esecuzione di un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dalla Corte d’Appello di Catania.

MASCALUCIA, AVEVA UCCISO LA MOGLIE NEL 2010: CONDANNATO A 14 ANNI

L’uomo, autore dell’omicidio della moglie, avvenuto nel maggio 2010 a Gela, è stato ritenuto colpevole dai giudici e condannato alla pena di 14 anni di reclusione. Assolte le formalità di rito, Incorvaia è stato associato ad una comunità terapeutica assistita.

Incorvaia, ex guardia giurata, uccise la moglie, Emanuela Vallecchi, di 21 anni, con la sua pistola d’ordinanza nel loro appartamento, l'omicidio, sarebbe maturato per gelosia, pare, infatti, che all’epoca la coppia fosse sul punto di separarsi.