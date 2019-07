MASCALUCIA: CARRELLO SI SGANCIA DALL’AUTOVETTURA E VA A FINIRE CONTRO TUBO DEL GAS

Intervento, nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 17.30, dei Vigili del Fuoco del Comando di Catania Nord e dei tecnici della 2i Rete Gas, che sono intervenuti in via Teano nei pressi di via Pastrengo a Mascalucia, in quanto un carrello trainante si è sganciato da una autovettura di grossa cilindrata mentre era in corsa andando a sbattere contro un tubo del gas, il quale con la collisione, ha provocato una rottura con perdita.

Il pronto intervento dei vigili e dei tecnici hanno messo e in sicurezza il tubo evitando il peggio.