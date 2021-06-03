MASCALUCIA: LEI VA A PARTORIRE IL TERZO FIGLIO MENTRE I CARABINIERI BADANO AI DUE FRATELLINI

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia sono intervenuti in una situazione di estrema necessità presso l’abitazione di una famiglia, sita nell’immediata periferia della cittadina.Nel cuore della not...

Nel cuore della notte, intorno alle ore 01.00, era giunta in caserma la telefonata di un medico del 118 che con l’atipicità che sicuramente contraddistingue la sua richiesta, ha informato il militare di turno di essersi imbattuto in una situazione quantomeno “incresciosa” e mai verificatasi prima.

Il medico in particolare ha informato l’interlocutore di essere impegnato nell’assistenza di una partoriente 35enne, la quale avrebbe dovuto essere immediatamente trasferita in ospedale per il parto ma, ecco il problema, non poteva lasciare senza alcuna assistenza da soli in casa i 2 figli della donna un maschio di 3 anni ed una femmina di 2 anni.

L’equipaggio della pattuglia, che in quel momento era in servizio perlustrativo, è stato pertanto prontamente inviato a casa della famigliola dove, datosi il cambio con il medico sull’ambulanza, ha provveduto ad accudire i piccoli sino all’arrivo del padre che sarebbe dovuto arrivare addirittura da Siracusa.

I due militari, mettendo a frutto le loro pregresse esperienze genitoriali, hanno intrattenuto al meglio i due bambini, consegnandoli sorridenti alle cure del padre giunto trafelato a casa dopo quasi un’ora e mezzo di comprensibile viaggio in totale apprensione