MAXI SEQUESTRO DI MERCE CONTRAFFATTA NEL CENTRO STORICO DI CATANIA

Nella tarda mattinata di ieri, nel centro cittadino del capoluogo etneo, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, in collaborazione con la locale Polizia Municipale, hanno rinvenuto e sequestrato oltre 500 scarpe e alcune centinaia di capi di abbigliamento e accessori contraffatti.

In particolare, i Finanzieri della Compagnia Pronto Impiego, nel corso di un servizio di ordine e sicurezza pubblica, connesso al controllo del territorio nella zona di Corso Sicilia, piazza Grenoble, via Cosentino e via Rizzo, notavano diversi cittadini extracomunitari intenti nella vendita d’abbigliamento, scarpe ed accessori, riposti su diverse bancarelle.

Pertanto, al fine di procedere al controllo delle persone e la genuinità della merce posta in vendita, i Baschi Verdi, coadiuvati dal personale della Polizia Municipale, decidevano di avvicinarsi al fine di identificare i soggetti intenti alla vendita.

Giunti nelle immediate vicinanze, alla vista dei veicoli di servizio con colori d’Istituto, i venditori si davano a precipitosa fuga, abbandonando sul posto tutta la merce e le bancarelle su di cui era riposta la stessa per la vendita.

Per preservare la sicurezza dei numerosi cittadini presenti, i militari operanti desistevano dal procedere all’inseguimento dei venditori i quali, nella loro precipitosa fuga, già ne mettevano a repentaglio l’incolumità.

L’intervento si è quindi concluso con il sequestro di oltre 500 scarpe riportanti il logo contraffatto delle note case produttrici (Nike, Adidas, Fila), nonché di oltre 200 articoli tra borse (Prada, Louis Vuitton, Gucci) abbigliamento (Peuterey, Blauer) e accessori (occhiali e cinture).

La Guardia di Finanza è costantemente impegnata nelle molteplici mansioni connesse alle attività di concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, assicurate, in via prioritaria, dalla componente specializzata Anti-Terrorismo e Pronto Impiego.