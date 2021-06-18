MCDONALD’S ASSUME 202 PERSONE IN SICILIA, 55 NELLA PROVINCIA DI CATANIA
In tutto, McDonald’s in Sicilia assume 202 lavoratori. Le posizioni aperte sono presenti in tutte le province, ma la maggior parte si trovano a Catania e Palermo. Di seguito la suddivisione delle assunzioni nelle varie città e province interessate.
- Palermo: 70 assunzioni.
- Carini (PA): 10 assunzioni.
- Catania: 35 assunzioni.
- Giarre: 10 assunzioni.
- Acireale: 5 assunzioni.
- Belpasso: 5 assunzioni.
- Messina: 10 assunzioni.
- Milazzo (ME): 5 assunzioni.
- Agrigento: 15 assunzioni.
- Trapani: 5 assunzioni.
- Castelvetrano (TP): 5 assunzioni.
- Siracusa: 12 assunzioni.
- Caltanissetta: 5 assunzioni.
- Gela (CL): 5 assunzioni.
- Enna: 5 assunzioni.
Tra i requisiti, viene richiesta:
- Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi.
- Diploma di scuola media superiore.
- Ottime doti relazionali e orientamento al team working.
- Come requisito preferenziale, la conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano.
I nuovi assunti saranno seguiti in un percorso di formazione e crescita professionale che valorizzerà skills e punti di forza di ciascuno e avranno l’opportunità di lavorare in un contesto giovane, informale e dalla forte identità di gruppo.
Nel sistema McDonald’s il merito, le pari opportunità e la crescita professionale sono pilastri fondamentali.
È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del Cv.
I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s.
Per ulteriori informazioni sul lavoro in McDonald’s visitare la sezione “Entra nel Team”, per candidarsi visitare il sito a questo link.