METEO. ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE: IN ARRIVO DALLA SERA DI OGGI, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SULLA SICILIA VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA

EMESSA GIORNO 09 GENNAIO 2023 ALLE ORE 12.00

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ABBONDANTI ANCHE INTENSE:

– PER LE PROSSIME 6 ORE SULLA CAMPANIA MERIDIONALE;

– PER LE PROSSIME 12 ORE SULLA BASILICATA TIRRENICA;

– PER LE PROSSIME 12-18 ORE SULLA CALABRIA TIRRENICA.

PERSISTE VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI

OCCIDENTALI:

– PER LE PROSSIME 24 ORE SULLA SARDEGNA;

– PER LE PROSSIME 9-12 ORE SU CAMPANIA E BASILICATA TIRRENICA;

– PER LE PROSSIME 24-30 ORE SULLA CALABRIA, SPECIE SETTORE TIRRENICO

E RILIEVI IN GENERE.

SI PREDEVE ALTRESI VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE, DA

NORD-OVEST:

– DALLA SERA DI OGGI, LUNEDI’ 9 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE

18-24 ORE SULLA SICILIA;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI’ 10 GENNAIO 2023, E PER LE

SUCCESSIVE 18-24 ORE SU MOLISE E PUGLIA.

POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE AL VENTO.

PERSISTE PER LE PROSSIME 18-24 ORE MARE MOLTO AGITATO SUL MARE DI

SARDEGNA.

SI PREVEDE INOLTRE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO:

– DALLA SERA DI OGGI, LUNEDI’ 9 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18

ORE SU CANALE DI SARDEGNA E TIRRENO CENTRO-MERIDIONALE;

– DALE 00:

00UTC DI DOMANI, MARTEDI’ 10 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE

SU STRETTO DI SICILIA;

– DALLE 06:

00UTC DI DOMANI, MARTEDI’ 10 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12-18

ORE SULLO JONIO MERIDIONALE.