Meteo, allerta gialla in Sicilia venerdì 27 novembre: Paternò resta in zona verde

Nuovo avviso della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico e temporali. Sei zone dell’Isola in allerta gialla.

Nuova allerta meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 27 novembre 2026. La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso n. 26330 per rischio idrogeologico e idraulico da temporali, valido fino alla mezzanotte di domani.

L’allerta gialla interesserà sei delle nove zone in cui è suddiviso il territorio regionale, coinvolgendo buona parte della Sicilia, dai settori occidentali a quelli settentrionali, fino al versante ionico nord-orientale.

Paternò ricade invece nella zona H, corrispondente al bacino del Simeto, per la quale è previsto il livello verde. Nessuna allerta anche per le zone F e G, che interessano il settore sud-orientale dell’Isola.

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali e settentrionali della Sicilia. Sul resto dell’Isola le precipitazioni saranno da isolate a sparse, generalmente di debole intensità.

Le temperature minime sono previste in diminuzione, localmente anche sensibile, mentre non si segnalano fenomeni significativi per quanto riguarda i venti. Tirreno e Ionio saranno inizialmente molto mossi, con un graduale miglioramento nel corso della giornata.

Nonostante il livello verde previsto per Paternò, non si esclude la possibilità di piogge. Si raccomanda comunque prudenza negli spostamenti e di prestare attenzione agli eventuali aggiornamenti della Protezione civile regionale.