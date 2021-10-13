METEO: ALLERTA GIALLA OGGI IN TUTTA LA SICILIA

Tempo instabile in arrivo sulle regioni del sud, in particolare Sicilia e Calabria, con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, accompagnate da un’intensificazione della ventilazione da...

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

ALLERTA GIALLA

L’avviso prevede per la giornata di oggii, mercoledì 13 ottobre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia e sulla Calabria.

Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

E’ stata valutata per la giornata di domani allerta arancione sui settori meridionali della Calabria. Allerta gialla sull’intero territorio della Sicilia, sui settori centrali della Calabria e su settori adriatici dell’Abruzzo.