METEO, ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI OGGI, MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE NEL CATANESE

Dopo le ultime giornate di caldo anomalo, con picchi di 37 in alcune città della Sicilia, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla su parte dell’Isola con rischio rovesci o temporali, per la giornata di domani 22 settembre 2021.

Il bollettino ha validità dalle ore 16:00 del 21 settembre 2021 fino alle ore 24:00 del 22 settembre 2021.

A essere interessati dall’allerta sono solo alcuni settori: il settore A, B, I e H, che corrispondono alla parte nord-orientale della Sicilia.

Rientrano in allerta ROSSA-ALLARME: nessuna zona

Rientrano in allerta ARANCIONE-PREALLARME: nessuna zona

Rientrano in allerta GIALLA-ATTENZIONE: ZONA A Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie – ZONA B Centro-Settentrionale, versante tirrenico – ZONA H Bacino del Fiume Simeto – ZONA I Nord-Orientale, versante ionico

Rientrano in GENERICA VIGILANZA:

ZONA C Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

ZONA D Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ZONA E Centro-Meridionale e isole Pelagie

ZONA F Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

ZONA G Sud-Orientale, versante ionico