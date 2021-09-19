METEO. ANCORA SOLE E TEMPERATURE ESTIVE NELL’ISOLA. A PATERNO' ALLE ORE 14 REGISTRATI 37,6 GRADI
L'ondata calda che interessato la Sicilia da alcuni giorni ha raggiunto il suo picco nella giornata di ieri quando sul su messinese tirrenico e la fascia ionica si sono registrate valori fino a quasi 39°C gradi.
Dopo aver raggiunto il suo apice, la fase calda vedrà un progressiva attenuazione, che favorirà il ritorno tra lunedì e martedì di temperature più consone al periodo.
La giornata odierna si presenta pienamente estiva e soleggiata, anche se le massime risultano meno elevate rispetto alla giornata di ieri.
Oggi, 19 Settembre 2021 alle ore 14, Paternò è stata la città seconda piu calda della Sicilia con la temperatura di 37,6°, a certificare il dato è la rete regionale Sias.
Catania oggi, la città piu calda che fa registrare un 37,8 , podio che si con Siracusa che ha registrato 37°.
Nel frattempo, una nuova perturbazione coinvolge le regioni del centro-nord, per l'ingresso di una saccatura che si approfondirà a inizio settimana fin verso la penisola iberica, richiamando correnti più umide su parte d'italia.
Ciò contribuirà a causare una graduale flessione del promontorio anticiclonico, con il lento allontanamento della massa d'aria più calda dalla Sicilia verso sud.
Nonostante ciò, la nostra regione rimarrà ancora sotto l'influenza dell'anticiclone e in un contesto estivo, anche se non si escludono delle piogge sparse martedì.
A partire da domani, comunque, le massime si riporteranno su valori più "normali" con punte comprese tra +27/30°C mentre le minime notturne torneranno a essere più fresche ovunque.
Persiste maggiore incertezza sulla seconda parte del weekend, quando un nuovo richiamo caldo potrebbe affacciarsi dal nord Africa.