METEO. CALDO DOMANI ALLERTA ARANCIONE E MERCOLEDÌ ALLERTA ROSSA

Ondate anomale di calore sono previste con livello di criticità 2 (arancione) per martedì 22 giugno, e con livello 3 (rosso) per mercoledì 23.

Lo rende noto il servizio di Protezione civile comunale sulla base del bollettino diramato dal Centro di competenza nazionale.

Il livello 2 indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Il livello 3 indica condizioni ad elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio, come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Si raccomanda cautela e in particolare di evitare o ridurre l’esposizione all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18.

Consigli generali: