Meteo Catania: sabato piogge, poi forte maltempo
IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE:AVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - VALIDITÀ': dalle ore 16:00 del 20 gennaio fino alle ore 24:00 del 21 gennaio 2017CONDI-METEO AVVERSE: DALLE PRIME ORE D...
IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE:
AVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - VALIDITÀ': dalle ore 16:00 del 20 gennaio fino alle ore 24:00 del 21 gennaio 2017
CONDI-METEO AVVERSE: DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 21 GENNAIO 2017, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO VENTI DI BURRASCA O BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI ORIENTALI.
DAL POMERIGGIO DI DOMANI, SABATO 21 GENNAIO 2017, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE, TENDENTI A DIFFUSE CON FENOMENI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA', FREQUENTE
ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO