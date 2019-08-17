METEO, DA DOMENICA CALDO IN AUMENTO

Questa settimana si concluderà all'insegna del tempo in prevalenza stabile e soleggiato grazie al graduale rinforzo dell'alta pressione che favorirà anche un leggero rialzo termico, ma con temperature...

Questa settimana si concluderà all'insegna del tempo in prevalenza stabile e soleggiato grazie al graduale rinforzo dell'alta pressione che favorirà anche un leggero rialzo termico, ma con temperature che resteranno in buona parte entro i limiti della norma, dunque con un caldo decisamente sopportabile.

Tuttavia, domenica, secondo le previsioni di Meteo Expert, comincerà a farsi strada verso il Mediterraneo il promontorio anticiclonico nord-africano che trascinerà inevitabilmente con sé le masse d'aria calda sahariana verso le nostre regioni.

Di conseguenza - affermano i meteorologi - già nella giornata di domenica le temperature tenderanno a tornare leggermente sopra la media, specialmente in Emilia, al Centro-Sud e sulle isole maggiori.

Sarà l'inizio di una nuova ondata di calore (la quinta della stagione) che si farà sentire soprattutto nel corso della prossima settimana quando al Centro-Sud i termometri potranno raggiungere picchi localmente oltre i 35 gradi.

Nel frattempo le regioni settentrionali, eccetto l'Emilia Romagna e la bassa pianura lombardo-veneta, resteranno un po' più ai margini della massa d'aria calda e più esposte alle correnti perturbate atlantiche che lambiranno l'arco alpino determinando condizioni di instabilità particolarmente evidenti sulle Alpi e le vicine pianure dove sarà molto probabile lo sviluppo di rovesci e temporali.