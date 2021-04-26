METEO: IN ARRIVO CALDO CON PUNTE DI +30 °C

Dopo l’ultima fase di tempo instabile, ed associato a temperature relativamente fresche, il sito centrometeosicilia.it comunica che si andrà incontro, a partire dalla giornata di domani lunedì 26, ad...

Dopo l’ultima fase di tempo instabile, ed associato a temperature relativamente fresche, il sito centrometeosicilia.it comunica che si andrà incontro, a partire dalla giornata di domani lunedì 26, ad un periodo caratterizzato da un discreto rialzo termico, per l’instaurarsi di un flusso di correnti calde ed umide, di origine nord-africana.

La Sicilia, vedrà il transito di nubi innocue, in prevalenza stratificate ed accompagnate dalla presenza di discreta concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione che renderà il cielo lattiginoso.

L’elemento di rilievo saranno i venti, di Scirocco e da Ostro, che risulteranno forti, specie nella giornata di lunedì, ed in parte in quella di Martedì, in particolar modo lungo il settore occidentale e settentrionale dell’isola, responsabili di un deciso rialzo termico, specie lungo il settore tirrenico, nella giornata di lunedì, ed in quello ionico, nella giornata di Martedì, in quanto su queste aree avremo venti di caduta provenienti dalle aree montuose a ridosso della fascia costiera tirrenica e ionica, mentre i valori risulteranno più contenuti lungo la fascia costiera meridionale.

Successivamente, nella giornata di Mercoledì, avremo una temporanea rotazione dei venti dai quadranti settentrionali che seguono il passaggio, lungo le regioni centro settentrionali, dell’area depressionaria, provocando una parziale diminuzione delle temperature, specie lungo il settore tirrenico.

Tempo previsto per Lunedì 26/04/2021.

In mattinata, e per gran parte della giornata, avremo generali condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque salvo qualche nube in più lungo il settore meridionale dell’isola.

Tra il pomeriggio e la serata, si assisterà, a partire da ovest, ad un graduale incremento della nuvolosità, in prevalenza stratificata, accompagnata da un incremento della concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione. La nuvolosità, nel corso della tarda serata, si estenderà al resto dell’isola, a cui non saranno associati fenomeni.

Venti moderati dai quadranti sud orientali con tendenza, dal pomeriggio, a divenire forti lungo il settore occidentale e settentrionale dell’isola.

Mari da poco mossi a mossi, localmente molto mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in generale aumento, sia nei valori minimi che in quelli massimi, più sensibile lungo il settore tirrenico.

Tempo previsto per Martedì 27/04/2021

Gran parte della giornata sarà caratterizzata dal passaggio di nubi in prevalenza stratificate in un cielo reso lattiginoso dalla presenza di discrete concentrazioni di pulviscolo sahariano. Comunque non mancheranno, nemmeno delle temporanee ed ampie schiarite.

Venti, inizialmente moderati, in prevalenza, dai quadranti meridionali, con tendenza a divenire deboli di direzione variabili quasi ovunque eccetto lungo il trapanese ove, in serata, tenderanno a disporsi dai quadranti nord occidentali e risulteranno di debole e moderata intensità.

Mari generalmente mossi, localmente molto mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature, in diminuzione lungo il settore tirrenico, mentre altrove saranno stazionarie o in ulteriore aumento lungo il settore ionico.

Tempo previsto per Mercoledì 28/04/2021

Al mattino avremo condizioni di cielo nuvoloso lungo il settore tirrenico dell’isola ma con tendenza ad una graduale attenuazione della nuvolosità a partire dalla tarda mattinata. Altrove la giornata sarà caratterizzata dalla scarsa nuvolosità con ampie schiarite, specie lungo le aree costiere e qualche annuvolamento sparso lungo le aree interne e rilievi montuosi dell’isola con tendenza, in serata ad ampi rasserenamenti ovunque.

Venti, in prevalenza, deboli di direzione variabile o a regime di brezza quasi ovunque, salvo locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari generalmente poco mossi, localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature generalmente stazionarie o in lieve ed ulteriore aumento tra il basso trapanese e l’agrigentino occidentale.