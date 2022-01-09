METEO IN ARRIVO IL FREDDO: DIMINUISCONO LE TEMPERATURE E TORNA LA PIOGGIA

Un sistema perturbato a carattere freddo sta attraversando l’intera Penisola con venti forti, pioggia e neve a bassa quota al Sud. Il maltempo interessa pure la Sicilia. Previste nevicate mediamente a...

Un sistema perturbato a carattere freddo sta attraversando l’intera Penisola con venti forti, pioggia e neve a bassa quota al Sud. Il maltempo interessa pure la Sicilia. Previste nevicate mediamente al di sopra dei 500-700 metri su Campania, Basilicata e Puglia, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Si prevedono inoltre venti da forti a burrasca, a prevalente componente settentrionale, su Emilia-Romagna orientale, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, in estensione dalle prime ore della giornata di domani, lunedì 10 gennaio, ad Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata con ulteriori temporanee raffiche fino a burrasca forte sulle zone costiere e appenniniche; attesi venti da forti a burrasca, inizialmente a componente occidentale, su Sicilia e Calabria, in successiva rotazione dai quadranti settentrionali e in ulteriore rinforzo fino a burrasca forte. Previste forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 10 gennaio, allerta arancione per rischio idrogeologico sull'area settentrionale della Puglia. Valutata, inoltre, allerta gialla per rischio idrogeologico, rischio idraulico e rischio temporali su Abruzzo, Molise e su alcuni settori di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Nevicate attese a partire dai 1.000 metri sui monti Peloritani, nei Nebrodi e sulle Madonie. Venti tesi dai quadranti Ovest-Nordovest. Mari molto mossi o agitati. Ulteriore peggioramento nella giornata di lunedì, con le fredde correnti artiche che raggiungeranno la regione, portando un netto calo termico, rovesci diffusi, temporali e nevicate a partire dai 600-800 metri di nuovo su Nebrodi, Peloritani e Madonie. Previsti accumuli rilevanti sui rilievi settentrionali, comprese le località montane di Palermitano, Messinese, Ennese e alto Catanese oltre i 1.000 metri di altitudine. Venti anche forti dai quadranti settentrionali.