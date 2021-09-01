METEO IN SICILIA: NEL WEEKEND PRIME PIOGGE DI SETTEMBRE E TEMPERATURE IN CALO

Nei prossimi giorni l'alta pressione tenterà di riportare una totale stabilità sul nostro Paese; ci riuscirà solo temporaneamente, infatti entro il weekend giungerà la prima perturbazione settembrina...

Nei prossimi giorni l'alta pressione tenterà di riportare una totale stabilità sul nostro Paese; ci riuscirà solo temporaneamente, infatti entro il weekend giungerà la prima perturbazione settembrina in arrivo dall’Atlantico.

Il team del sito www.iLMeteo.it informa che dopo i temporali al Nordovest, su Alpi, Appennini e zone interne ad essi attesi nella giornata di martedì, l'alta pressione riporterà un'atmosfera decisamente più stabile e un tempo più soleggiato almeno fino a venerdì.

Sarà nella vigilia del fine settimana che l'avanzare di un fronte instabile comincerà a far peggiorare lentamente il tempo sulla Sardegna e al Nord.

Sin dalle prime ore di sabato rovesci temporaleschi dall'isola si porteranno rapidamente verso Toscana, Lazio, Umbria, regioni adriatiche e poi Campania, Basilicata e Puglia e anche Sicilia.

I fenomeni potranno risultare particolarmente intensi ed essere accompagnati da grandinate.

Questa prima perturbazione creerà un'importante ferita all'alta pressione che abbandonerà l'Italia lasciando spazio a più intensi fronti perturbati attesi nella prossima settimana.